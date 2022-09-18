Мэр Мелитополя сообщил о мощном взрыве в городе / фото ua.depositphotos.com

В оккупированном россиянами Мелитополе Запорожской области раздался мощный взрыв.

Об этом сообщил мэр города Иван Федоров.

"В Мелитополе прогремел мощный взрыв. По предварительным данным, сработала взрывчатка прямо в центре города - в одном из дворов на улице Ярослава Мудрого", - отметил он.

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Федоров добавил, что ожидает подробностей от Сил сопротивления.

По данным местного издания "Риа-Мелитополь", взрывчатка вероятно была заложена в мусорный бак, и направлена на автомобиль, который стоял рядом.

Автомобиль получил повреждения, однако, кому он принадлежит, пока не известно.

Взрывчатка вероятно была заложена в мусорный бак / фото ria-m.tv

Как сообщал УНИАН, 16 сентября днем на аэродроме во временно оккупированном россиянами Мелитополе прогремел мощный взрыв. В тот же день рано утром над аэродромом в Мелитополе, где размещена вражеская база, поднялся густой темный дым.

А 13 сентября Иван Федоров заявил, что русские бегут из захваченного Мелитополя в сторону оккупированного Крыма. Колонны военной техники оккупантов были зафиксированы на пункте пропуска в Чонгаре.

Ранее мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что из временно оккупированного Мелитополя уехало больше половины жителей.

По словам мэра, для эвакуации жители имеют несколько веских причин, одной из главных являются пытки и угрозы со стороны оккупантов. Кроме того, в Мелитополе, как и на большей части оккупированной Запорожской области, нет газа, поэтому отопительный сезон точно не начнется вовремя.

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