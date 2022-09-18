По предварительным данным, это произошло в одном из дворов в центре города.

В оккупированном россиянами Мелитополе Запорожской области раздался мощный взрыв.

Об этом сообщил мэр города Иван Федоров.

"В Мелитополе прогремел мощный взрыв. По предварительным данным, сработала взрывчатка прямо в центре города - в одном из дворов на улице Ярослава Мудрого", - отметил он. Видео дня

Федоров добавил, что ожидает подробностей от Сил сопротивления.

По данным местного издания "Риа-Мелитополь", взрывчатка вероятно была заложена в мусорный бак, и направлена на автомобиль, который стоял рядом.

Автомобиль получил повреждения, однако, кому он принадлежит, пока не известно.

Как сообщал УНИАН, 16 сентября днем на аэродроме во временно оккупированном россиянами Мелитополе прогремел мощный взрыв. В тот же день рано утром над аэродромом в Мелитополе, где размещена вражеская база, поднялся густой темный дым.

А 13 сентября Иван Федоров заявил, что русские бегут из захваченного Мелитополя в сторону оккупированного Крыма. Колонны военной техники оккупантов были зафиксированы на пункте пропуска в Чонгаре.

Ранее мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что из временно оккупированного Мелитополя уехало больше половины жителей.

По словам мэра, для эвакуации жители имеют несколько веских причин, одной из главных являются пытки и угрозы со стороны оккупантов. Кроме того, в Мелитополе, как и на большей части оккупированной Запорожской области, нет газа, поэтому отопительный сезон точно не начнется вовремя.

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