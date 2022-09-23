По словам городского головы, взрыв почувствовали жители центра города.

Утром 23 сентября во временно оккупированном россиянами Мелитополе Запорожской области раздался громкий взрыв.

Об этом сообщил городской голова Иван Федоров в Telegram-канале.

"Террор оккупантов нарастает. В 7 утра в Мелитополе раздался громкий взрыв, который хорошо почувствовали жители в центре города. Люди боятся выходить из дома. А этот страх на руку оккупантам - в первый день подомового "голосования" на псевдореферендуме им нужно, чтобы все тихо сидели дома", - заявил мэр. Видео дня

По словам Федорова, сейчас информацию о пострадавших выясняют.

"Уточняем информацию, однако одно можно сказать точно. Мелитопольцам держаться как можно дальше от российских военных и вражеской техники. Рядом с ними постоянно что-то взрывается", - подчеркнул городской голова.

"Референдумы" РФ на оккупированных территориях Украины

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты планируют 23-27 сентября провести на захваченных частях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей псевдореферендумы с целью присоединения к РФ.

В Евросоюзе пообещали ввести новые санкции против РФ из-за намерения провести так называемый "референдум" на оккупированных территориях Украины.

В США и НАТО осудили планы РФ провести незаконные "референдумы".

22 сентября Федоров сообщил, что на центральном рынке Мелитополя оккупанты совершили взрыв. Сообщалось о 6 "пострадавших" российских военных в результате провокации.

Как считает городской голова Мелитополя, захватчики сделали это для того, чтобы обвинить украинскую власть перед псевдореферендумом.

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