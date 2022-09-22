Как считает городской голова Мелитополя, захватчики это сделали для того, чтобы обвинить украинскую власть.

Российские захватчики устроили теракт на центральном рынке в оккупированном Мелитополе Запорожской области.

Об этом городской голова Мелитополя Иван Федоров сообщил в Telegram.

"Оккупанты устроили теракт в людном месте, чтобы накануне псевдореферендума обвинить в терроре украинскую власть", - заявил Федоров.

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В частности, как отметил Федоров, Россия на оккупированных территориях все время демонстрирует три составляющие - страх, террор и ликвидацию неугодных.

Отмечается, что перед псевдореферендумом зачистка среди своих усиливается.

"Сегодня на Центральном рынке Мелитополя, где всегда большое скопление людей, рашисты совершили взрыв и ликвидировали трех военных. Информацию по мирным гражданам уточняем", - написал Федоров.

Мэр добавил, что ВСУ обязательно освободят эти территории.

"Каждый должен понимать: такое будущее нам предсказывает страна-террорист. Поэтому, ни псевдореферендумы, ни любые заявления террористов не изменят нашего курса: мы деоккупируем свои территории и вернем мир в свой дом", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты планируют 23-27 сентября провести на захваченных частях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей псевдореферендумы с целью присоединения к РФ.

В Евросоюзе пообещали ввести новые санкции против РФ из-за намерения провести так называемый "референдум" на оккупированных территориях Украины.

В США и НАТО осудили планы РФ провести незаконные "референдумы".

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