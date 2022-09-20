Возле мелитопольского элеватора жители видели черный дым, отметил мэр.

В оккупированном россиянами Мелитополе Запорожской области прозвучало два громких взрыва.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в Telegram.

"Оккупанты безудержно стреляют в Мелитополе. Только что в городе прозвучали два громких взрыва", - подчеркнул Федоров.

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Как отметил городской голова, вблизи городского элеватора жители наблюдают черный дым. Выясняются подробности.

Напомним, российские оккупанты вторглись в Украину рано утром 24 февраля. Противники захватили Мелитополь, но не сломили сопротивление. В городе не раз раздавались взрывы.

В частности, 19 сентября стало известно, что на захваченном оккупантами аэродроме Мелитополя в очередной раз прогремели взрывы.

Стоит отметили, что, по данным Ивана Федорова, из захваченного города уже выехали более половины жителей.

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