В оккупированном россиянами Мелитополе Запорожской области прозвучало два громких взрыва.
Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в Telegram.
"Оккупанты безудержно стреляют в Мелитополе. Только что в городе прозвучали два громких взрыва", - подчеркнул Федоров.
Как отметил городской голова, вблизи городского элеватора жители наблюдают черный дым. Выясняются подробности.
Напомним, российские оккупанты вторглись в Украину рано утром 24 февраля. Противники захватили Мелитополь, но не сломили сопротивление. В городе не раз раздавались взрывы.
В частности, 19 сентября стало известно, что на захваченном оккупантами аэродроме Мелитополя в очередной раз прогремели взрывы.
Стоит отметили, что, по данным Ивана Федорова, из захваченного города уже выехали более половины жителей.