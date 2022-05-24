Скандальный соратник Путина разразился очередной порцией заявлений и коснулся украинского Крыма.

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что угроза Крыму - повод для полноценной войны с Украиной.

Об этом он написал в Telegram.

Опальный политик считает, что идея автономии Крыма в составе Украины – это "прямое хамство в адрес России, угроза ее территориальной целостности и повод для начала полноценной войны". Поэтому Москва никогда не будет обсуждать судьбу Крыма,

"У России нет и никогда не будет политической силы, которая согласилась бы даже обсуждать судьбу Крыма. Это было бы просто национальным предательством", - написал Медведев.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что сегодня попытки возможного возвращения Крыма из-под российской оккупации военным путем приведут к сотням тысяч убитых среди украинских военных.

Советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что Украине по силам освободить оккупированные Россией Крым и районы Донбасса, захвачены до 24 февраля.

В то же время глава украинской разведки Кирилл Буданов прогнозирует, что Вооруженные Силы Украины могут войти на территорию временно оккупированного Россией Крым уже до конца 2022 года.

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