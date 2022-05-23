Это ориентировочные потери с украинской стороны.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что на сегодняшний день попытки возможного отвоевания Крыма из-под российской оккупации приведут к сотням тысяч убитых среди украинских военных.

Об этом глава государства сказал во время выступления в Украинском доме в Давосе (Швейцария) в формате вопрос – ответ.

В частности, у него спросили, реалистично ли Украине вернуть оккупированный Россией Крым.

"Понимаете, на сегодня, я уверен, что это сотни тысяч убитых военных с нашей стороны. Я не считаю людей с другой стороны, со стороны врага. С нашей стороны - это сотни тысяч убитых", - подчеркнул Зеленский.

Ранее советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что Украине по силам освободить оккупированные Россией Крым и районы Донбасса, захваченные до 24 февраля.

Вас также могут заинтересовать новости: