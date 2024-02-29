Россия не может не использовать свои самолеты для запусков КАБов по украинским позициям даже несмотря на потери.

По мнению военного обозревателя Александра Коваленко, на фоне массового уничтожения российской авиации, Москва попала в патовой ситуации.

Россияне завели себя в зависимость от управляемых авиабомб (УАБов), ведь без них они не могут воевать, а с ними - количество уничтоженной авиации только растет.

"Россияне сейчас находятся в патовой ситуации. Потому что для них КАБы являются основным элементом по вскрытию наших укрепрайонов и линии обороны. Именно за счет КАБов они могут ускорять процесс наступления для своих сухопутных войск. И без КАБов они не смогут наступать. А в некоторых случаях они даже не смогут удерживать те позиции, которые захватили, то есть даже обороняться нормально", - сказал в эфире телемарафона Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление"

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Он также добавил, что из-за этого Россия не может не использовать свои самолеты для запусков КАБов по украинским позициям даже несмотря на потери.

"Они понимают, что есть угроза уничтожения их самолетов. Они знают, что теряют сейчас самолеты быстрее, чем их производят в год. Но отказаться от их использования они не могут. Они сами себя завели в такую ловушку зависимости от КАБов", - пояснил эксперт.

Он также отказался подтверждать информацию о том, что для сбивания самолетов Украина использует западные системы ПВО.

"На сегодня я не слышал ни одного официального подтверждения относительно того, что мы используем ту или иную систему для сбивания российской авиации. Сейчас есть много версий относительно того, какой именно комплекс был использован (для сбивания самолета, - УНИАН). Есть даже фантастические версии, одна из которых, что у нас якобы уже есть даже самолеты F-16 и они залетают почти до Краснодарского края. Но это только версии. Я скажу так, лучше всего, пожалуй, и не знать, что именно мы используем для уничтожения вражеской авиации", - заявил Коваленко.

Массовое сбивание российской авиации: что известно

29 февраля стало известно, что Силы обороны сбили один вражеский двухместный истребитель-бомбардировщик Су-34 на Восточном направлении. За два дня до того - 27 февраля - украинские защитники сбили два российских Су-34.

В общем, в течение последних двух недель РФ потеряла 11 своих самолетов. Самым дорогим из них является самолет дальней радиолокационной разведки А-50У.

По словам спикера Воздушных сил Украины Юрия Игната, столь успешная работа украинских сил ПВО заключается в том, что российским пилотам приходится рисковать при нанесении ударов управляемыми авиационными бомбами и подлетать ближе.

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