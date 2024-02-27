Самой дорогой потерей для россиян стал самолет ДРЛО, но и боевая авиация тоже - недешевая игрушка.

За последние 10 дней Воздушные силы ВСУ сбили 10 российских самолетов, их общая стоимость составляет более миллиарда долларов США. Такие подсчеты можно сделать на основе оценочной стоимости этой техники.

Данная серия военно-воздушных неудач началась для России 17 февраля – с крушения сразу трех самолетов на восточном участке фронта. Как тогда заявили в Воздушных силах ВСУ, им удалось сбить сразу два истребителя-бомбардировщика Су-34 и один истребитель Су-35.

После этого последовала целая череда успешных поражений российских военных самолетов средствами украинской противовоздушной обороны. За десять дней с 17 по 27 февраля в общей сложности были сбиты семь Су-34 и два Су-35.

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Обе модели считаются одними из самых современных самолетов, которые стоят на вооружении страны-агрессора. Как пишет "Зеркало недели", стоимость истребителя-бомбардировщика Су-34 составляет около 50 млн. долл., истребителя Су-35 – около 100 млн. долл.

"Таким образом, только за 10 дней российская авиация потеряла самолетов ориентировочно на 550 миллионов долларов США", – говорится в публикации.

К этому следует добавить, что в указанный промежуток времени Россия также потеряла самолет дальней радиолокационной разведки А-50У. По данным Forbes, стоимость такого самолета составляет не менее 500 миллионов долларов, а возможно и больше.

Т.е. суммарно общая стоимость всех самолетов – истребителей, бомбардировщиков и самолета ДРЛО – потерянных Россией за последние 10 дней, составляет свыше 1 миллиарда долларов.

Для сравнения стоимость ракетного крейсера "Москва" - флагмана Черноморского флота РФ, потопленного в апреле 2022 года - оценивалась в 750 миллионов долларов.

Уничтожение российских бомбардировщиков 27 февраля

Как писал УНИАН, на протяжении одного дня украинская ПВО сбила два российских истребителя-бомбардировщика Су-34. Первый самолет был сбит на восточном участке фронта утром.

Позднее появилось новое сообщение командующего Воздушных сил Николая Олещука о сбитии вражеского самолета. Еще один Су-34 был сбит около 14 часов снова на востоке Украины.

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