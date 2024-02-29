Украинские защитники "минуснули" Су-34 на Восточном направлении.

Украинские военные ликвидировали еще один вражеский двухместный истребитель-бомбардировщик Су-34.

Об этом сообщил командующий Воздушных сил Николай Олещук. "Сегодня 29 февраля - дата, выпадающая раз в четыре года, но уже привычный для россиян день с потерей очередного самолета", - прокомментировал Олещук.

По его словам, украинские защитники "минуснули" Су-34 на Восточном направлении.

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"Спасибо за работу! Победа на земле - куется в небе!", - подчеркнул Олещук.

Уничтожение российских самолетов

27 февраля украинские защитники сбили два российских Су-34. Олещук отметил, что при таких потерях боевой и специальной авиации россияне должны были бы задуматься, по крайней мере на время прекратить "авиационные мясные штурмы".

23 февраля в результате совместной операции Главного управления разведки (ГУР) Минобороны и Воздушных сил ВСУ над Азовским морем был сбит уже второй за время войны российский самолет-разведчик А-50У. "Это воздушный командный пункт, который государство-агрессор использовало для дальнего радиолокационного обнаружения, управления и наведения для ударов по Украине ракетами из стратегической авиации", - пояснили в ГУР.

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