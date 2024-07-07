Они могут выйти на пусковые рубежи после 01:10.

Российские захватчики подняли в воздух четыре стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-95, ночью существует угроза ракетного обстрела.

Об этом сообщает Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины в Telegram. Отмечается, что российские борта взлетели с аэродрома "Оленья" в Мурманской области.

"Ориентировочное время выхода на пусковые рубежи - после 01:10. Следите за нашими сообщениями! В случае объявления воздушной тревоги - направляйтесь в укрытие", - призывают военные. Видео дня

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