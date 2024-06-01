Военные призвали не игнорировать сигнал воздушной тревоги.

Поздно ночью 1 июня была зафиксирована активность 4-х бортов российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома Оленья (Мурманская область) и 2-х бортов Ту-95МС с аэродрома Энгельс (Саратовская область), осуществляющих полет в направлении пусковых рубежей. Об этом сообщили в Воздушных Силах.

"Об изменении обстановки сообщим дополнительно! Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги", - добавили там.

Обновлено 02:20. В Виннице слышны взрывы, сообщили корреспонденты Суспильного. В городе и области объявлена ​​воздушная тревога. Также Воздушные силы сообщают о ракетной опасности для восточных областей.

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Мониторинговые группы сообщают, что в районе Энгельса они будут скорее всего в 02:40-03:40 и если пуски будут отсюда - тогда ракеты надо ожидать в нашем воздушном пространстве около 03:10-04:10.

В районе Каспийского Моря они будут скорее всего в 03:50-04:30. Если пуски будут отсюда - тогда ракеты ожидаются в нашем воздушном пространстве около 04:50-05:30.

Российские обстрелы Украины - детали

В результате ракетного удара, который россияне осуществили по Киеву в пятницу, 31 мая, возник пожар, и повреждения получили, в частности, шесть легковых машин и складское помещение.

Пожаром также повреждены частное домовладение СТО и автомойка, сообщили в Киевской городской военной администрации. По сведениям КГВА, огонь охватил площадь около 120 квадратных метров. "Информация о пострадавших и погибших пока отсутствует!" - подчеркнули в ведомстве.

По данным журналиста Святослава Тромсы, есть предположение, что противники нанесли удар по столице ракетой "Искандер-К".

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