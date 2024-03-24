Над Киевом и в районе столицы поразили десяток российских ракет.

Сегодня утром, 24 марта, оккупационные войска РФ осуществили третий массированный ракетный удар по Украине за последние четверо суток. Эта атака стала уже второй для Киева за это время.

"Противник в очередной раз применил крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Пуски состоялись из района Энгельса, Саратовской области. Воздушная тревога в столице продолжалась более 2 часов. На Киев ракеты заходили группами, с северного направления", - рассказали в КГВА.

Силы и средства ПВО над Киевом и в районе столицы поразили десяток российских ракет. Точное количество озвучат Воздушные силы ВСУ.

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По данным местных властей, в Киеве обошлось без пострадавших и разрушений. Зафиксировали падение обломков в лесном массиве Деснянского района. На месте работают экстренные службы.

Также упали обломки в Шевченковском районе на территорию парковой зоны и на территорию жилой застройки. Зафиксировано повреждение фасада многоэтажного жилого дома, но возгорания не произошло.

"Враг продолжает массированный ракетный террор Украины. Он не отказывается от цели любой ценой разрушить Киев. Поэтому в очередной раз обращаюсь к киевлянам - не игнорируйте сигналы воздушной тревоги, заботьтесь о собственной защите и защите своих близких. Пользуйтесь укрытиями. Поблагодарите добрым словом и донатом воинов ПВО за отличную работу и сохраненные жизни! Поддерживайте Силы Обороны! Только вместе, сплоченно мы получим мир в Украине после нашей победы", - отметил начальник КМВА Сергей Попко.

Война в Украине - ракетные атаки

Как сообщал УНИАН, утром 21 марта оккупанты нанесли массовый ракетный удар по Киеву. В течение 44 дней обстрелов столицы не было. Для удара была задействована 31 ракета: две баллистические ракеты - "Искандер-М" и "Кинжал" и 29 ракет типа Х-101/Х-555.

Уже на следующее утро Россия запустила 151 воздушную цель, чтобы разрушить энергообъекты Украины. Одна попала по Днепровской ГЭС, там вспыхнул пожар. Известно о погибшем и последствиях. По данным Минэнерго, только 3 области из 12, пострадавших от российской атаки, имеют проблемы. Самая сложная ситуация в Харькове.

В ночь на 24 марта 2024 года российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину. Враг осуществил пуски ракет со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, которых в воздухе 14 единиц.

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