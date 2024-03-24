Сегодня утром, 24 марта, оккупационные войска РФ осуществили третий массированный ракетный удар по Украине за последние четверо суток. Эта атака стала уже второй для Киева за это время.
"Противник в очередной раз применил крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Пуски состоялись из района Энгельса, Саратовской области. Воздушная тревога в столице продолжалась более 2 часов. На Киев ракеты заходили группами, с северного направления", - рассказали в КГВА.
Силы и средства ПВО над Киевом и в районе столицы поразили десяток российских ракет. Точное количество озвучат Воздушные силы ВСУ.
По данным местных властей, в Киеве обошлось без пострадавших и разрушений. Зафиксировали падение обломков в лесном массиве Деснянского района. На месте работают экстренные службы.
Также упали обломки в Шевченковском районе на территорию парковой зоны и на территорию жилой застройки. Зафиксировано повреждение фасада многоэтажного жилого дома, но возгорания не произошло.
"Враг продолжает массированный ракетный террор Украины. Он не отказывается от цели любой ценой разрушить Киев. Поэтому в очередной раз обращаюсь к киевлянам - не игнорируйте сигналы воздушной тревоги, заботьтесь о собственной защите и защите своих близких. Пользуйтесь укрытиями. Поблагодарите добрым словом и донатом воинов ПВО за отличную работу и сохраненные жизни! Поддерживайте Силы Обороны! Только вместе, сплоченно мы получим мир в Украине после нашей победы", - отметил начальник КМВА Сергей Попко.
Война в Украине - ракетные атаки
Как сообщал УНИАН, утром 21 марта оккупанты нанесли массовый ракетный удар по Киеву. В течение 44 дней обстрелов столицы не было. Для удара была задействована 31 ракета: две баллистические ракеты - "Искандер-М" и "Кинжал" и 29 ракет типа Х-101/Х-555.
Уже на следующее утро Россия запустила 151 воздушную цель, чтобы разрушить энергообъекты Украины. Одна попала по Днепровской ГЭС, там вспыхнул пожар. Известно о погибшем и последствиях. По данным Минэнерго, только 3 области из 12, пострадавших от российской атаки, имеют проблемы. Самая сложная ситуация в Харькове.
В ночь на 24 марта 2024 года российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину. Враг осуществил пуски ракет со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, которых в воздухе 14 единиц.