Он прокомментировал ночную атаку армии РФ.

Украина фиксирует все места, из которых российская оккупационная армия наносит удары по нашей территории. Среди них - Белгородская и Курская области.

Об этом в видеообращении заявил президент Володомир Зеленский. Он напомнил, что минувшей ночью противовоздушная оборона сбила более 50 дронов типа "Shahed", также в сторону Украины из Воронежской области запустили четыре баллистические ракеты.

"Мы фиксируем все места, из которых российская армия наносит удары - также Белгородская область, Курская, другие районы. Только с начала этого лета и только из районов Курской области по нашей Сумщине было нанесено почти 2 тысячи ударов: артиллерия, минометы, дроны. Мы фиксируем и каждый ракетный удар. И каждый из таких ударов заслуживает справедливого ответа", - отметил президент. Видео дня

Одна из северокорейских ракет убила в Киевской области мужчину и его четырехлетнего сына, еще три человека получили ранения. По словам президента, эксперты четко установили, какая это ракета, и точно известно, из какого района ее запустили.

"Будет вполне справедливым, чтобы украинцы могли отвечать на этот террор именно так, как необходимо, чтобы его остановить. Соответствующими дальнобойными ударами по местам запуска ракет из России, соответствующим уничтожением российской военной логистики", - добавил Зеленский.

Обстрел Украины 11 августа

По данным Воздушных сил ВСУ, минувшей ночью оккупанты запустили по Украине 57 беспилотных летательных аппаратов типа "Shahed" и четыре баллистические ракеты KN-23. Кроме того, по Покровску ударили из реактивной артиллерии.

Бойцы украинской ПВО сбили в Николаевской, Одесской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Херсонской, Киевской, Запорожской, Сумской, Ровенской и Черкасской областях 53 дрона.

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