БПЛА сбивали в Николаевской, Одесской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Херсонской, Киевской, Запорожской, Сумской, Ривненской и Черкасской областях.

В ночь на 11 августа Россия атаковала Украину четырьмя баллистическими ракетами KN-23 из Воронежской области и 57 ударными дронами типа Shahed из районов Приморско-Ахтарск, Ейск, Курск.

Также оккупанты нанесли удар по городу Покровск Донецкой области предположительно с реактивной артиллерии, сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

По его информации, украинским защитникам неба удалось сбить 53 БПЛА в Николаевской, Одесской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Херсонской, Киевской, Запорожской, Сумской, Ривненской и Черкасской областях.

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"Относительно российских ударов северокорейскими ракетами скажу следующее: баллистические KN-23, хотя и редко достигают желаемых целей, представляют серьезную угрозу населению. Берегите себя и своих родных", - отметил генерал.

Удар по Киевской области - что сообщалось

Напомним, как писал УНИАН, в ночь на 11 августа российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Киевской области - погибли 35-летний мужчина и его 4-летний сын.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, по предварительной информации, россияне применили северокорейскую ракету, и это был очередной сознательный террористический удар против Украины.

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