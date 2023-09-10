Старший сержант Владимир Койфман является американцем украинского происхождения, которому торговец оружием платит за организацию встреч с представителями правительства.

При посредничестве старшего сержанта украинской армии, американский торговец оружием Марк Моралес зарабатывает миллионы на поставках оружия в Украину.

Как сообщает The New York Times, старший сержант Владимир Койфман является американцем украинского происхождения, которому торговец оружием платит за организацию встреч представителями правительства.

Эта необычная договоренность, по мнению юристов, испытывает границы американского и украинского антикоррупционных законов, запрещающих платежи государственным служащим.

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Как говорится в материале со ссылкой сразу на двух участников встречи, в августе 2023 года 6 мужчин встретились в баре пентхауса одного из самых роскошных отелей Киева, чтобы обсудить прибыльный бизнес на вооружении украинских войск.

На встрече присутствовали Моралес, Койфман, а также украинские военные и чиновники. Как отмечает издание, встреча позволила заглянуть в скрытый аспект военной стратегии администрации Джо Байдена.

США прислали Украине более 40 миллиардов долларов помощи в сфере безопасности, в том числе современное вооружение. Но Пентагон также в значительной степени полагается на малоизвестных торговцев оружием, таких как Моралес.

Моралес является одним из важнейших поставщиков для Украины. Пентагон заключил с его компанией Global Ordnance контракты на сумму около 1 миллиарда долларов, преимущественно на поставку боеприпасов. И, как показывают записи, он построил дополнительный бизнес на сумму около 200 миллионов долларов, продавая оружие напрямую украинцам.

Как говорится в материале, компания Моралеса находится под следствием украинских антикоррупционных органов в связи со сделкой, которую чиновники назвали неудачной.

В США в 2009 году Моралесу выдвинули обвинения в сговоре и отмывании денег после того, как, по его словам, он стал фигурантом записи, где обсуждал методы дачи взяток иностранным чиновникам, однако прокуратура сняла с него обвинения.

Главный юрисконсульт компании Моралеса, Global Ordnance, Брайан Ван Брант заявил, что компания соблюдает закон.

Сержант Койфман, американец украинского происхождения, который имеет многолетний опыт работы в качестве советника Нацгвардии Украины, стал на службу в Украине во время полномасштабного вторжения России. Его точные военные обязанности непонятны. Он рассказал, что является главным сержантом в украинских силах территориальной обороны, где руководит и тренирует солдат.

По словам одного из чиновников, Койфман является ключевым лицом, к которому можно обращаться по вопросам вооружений, хотя непонятно, связано ли это с его военной должностью или с его ролью в Global Ordnance.

В Global Ordnance Койфман руководит подрядчиками в Украине и организует встречи между персоналом и Министерством обороны Украины.

Сам Койфман утверждает, что его военная работа не оплачивается. Ван Брант уверяет, что одна работа не имеет ничего общего с другой. "Global не платит за доступ. Ни раньше. Ни сейчас. Никогда", - заявил он.

Так же утверждает и Койфман. "Мы каждый год проводим тренинги по этому вопросу и подписываем соответствующие документы", - сказал он.

Законодательство США запрещает компаниям платить иностранным чиновникам, чтобы они способствовали их бизнесу. Закон не делает исключения для добровольцев, таких как Койфман. Важно, имеют ли они влияние, говорит профессор Колумбийской школы права Дэниел Ричман.

Украинское законодательство в целом запрещает военным заниматься оплачиваемой работой за пределами армии. Подпадает ли сержант Койфман под действие этого закона, зависит от его военных обязанностей, а не только от звания.

В начале войны Койфман написал письмо в Global Ordnance, в котором отметил, что он "не является работником правительства", а скорее "гражданским участником боевых действий".

Ван Брант сказал, что украинское правительство знало о работе сержанта Койфмана на Global Ordnance.

Моралес также нанял Дениса Ванаша, которого NYT называет давним советником министра обороны, покинувшим свой пост в начале войны, чтобы общаться с министерством от имени Global Ordnance. Ван Брант заявил, что министерство подтвердило законность найма.

Конкуренты Моралеса рассказали, что он имеет несправедливое преимущество, но не из-за связей с Койфманом или Ванашем, а из-за связей с Пентагоном. Как рассказали два конкурента Моралеса, в нескольких случаях в начале войны он перебил предложение конкурентов по покупке взрывчатых снарядов на болгарских оружейных заводах.

Согласно правительственным документам и интервью с торговцами оружием и чиновниками, он переправлял в Украину ракеты, снаряды, гранаты и бронетехнику из Болгарии, Египта, Иордании и Пакистана. И он далеко не единственный торговец оружием, который имеет связи в украинском правительстве.

При этом, непредсказуемым следствием безумных закупок в Украине стала конкуренция между государственными фирмами и частными дилерами. Это привело к росту цен, что стоило Украине денег. Когда правительство покупает оружие у государственных компаний, оно получает выгоду от сделки. Когда оно покупает у частных продавцов, прибыль получают брокеры.

Один из примеров - закупка бронетехники для военных. Лицо, участвовавшее в сделке, рассказало, что в начале полномасштабной войны государственная компания "Укринмаш" заключила сделку с египетским продавцом на сумму около 65 миллионов долларов на покупку почти 200 машин. Затем сделка зашла в тупик. Вскоре после этого Моралес заключил контракт на поставку аналогичных машин по схожим ценам. Разница заключалась в том, что прибыль получит Global Ordnance, а не государственная компания.

Впоследствии начались проблемы. По словам заместителя министра обороны Владимира Гаврилова, машины прибыли ненадлежащим образом укомплектованными, антикоррупционные органы начали расследование этой сделки.

Как говорится в материале, следователи задают вопросы как Моралесу, так и чиновникам из Минобороны, которые санкционировали контракт. Министерство обороны заявило, что расследование было закрыто, однако антикоррупционные чиновники этого не подтвердили.

Поставки вооружения в Украину

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил о том, что передача Украине дальнобойных ракет, в том числе ATACMS, решит две ключевые задачи этого этапа войны.

10 сентября 2023 года Financial Times писал о том, что президент США Джо Байден близок к принятию решения об отправке в Украину ракет большой дальности, что потенциально может открыть еще одну главу в военной поддержке Киева со стороны США.

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