"Решение может быть принято в ближайшее время", — сказал один из высокопоставленных представителей администрации Байдена.

Президент США Джо Байден близок к принятию решения об отправке в Украину ракет большой дальности, что потенциально может открыть еще одну главу в военной поддержке Киева со стороны США.

Как говорится в материале Financial Times, США уже давно настороженно относятся к просьбе Украины о поставке ей так называемой ATACMS, тактической баллистической ракеты с дальностью действия до 300 км, из-за опасений по поводу ограниченных запасов и возможности ее использования для удара по российской территории, что приведет к эскалации конфликта.

"Мы ничего не снимаем со счетов. У нас нет решения объявлять о новых возможностях, но наша позиция с самого начала заключалась в том, что мы предоставим Украине те возможности, которые позволят ей добиться успеха на поле боя", — заявил Джон Файнер, заместитель советника по национальной безопасности, во время поездки Байдена из Нью-Дели во Вьетнам в воскресенье, 10 сентября.

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"Решение может быть принято в ближайшее время", — сказал один из высокопоставленных представителей администрации Байдена.

Андрей Ермак, руководитель администрации президента Украины Владимира Зеленского, заявил Financial Times, что он уверен, что США согласятся отправить ATACMS.

"Да, мы говорим об этом. . . В каждом разговоре с [советником по национальной безопасности США] Джейком Салливаном возникает этот вопрос… Они понимают, что [ATACMS] очень нужны. Я верю, что это будет согласовано, и очень, очень скоро", - сказал Ермак.

Как говорится в материале, решение о поставке Украине систем ATACMS соответствовало бы модели военной поддержки Киева со стороны США.

ATACMS для Украины

9 сентября 2023 года СМИ писали о том, что США близки к отправке в Украину ракет дальнего радиуса ATACMS. По словам американских чиновников, администрация Джозефа Байдена, скорее всего, отправит Украине тактические ракетные системы дальнего действия (ATACMS) для оказания помощи в борьбе с российским вторжением на ее территорию.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил о том, что передача Украине дальнобойных ракет, в том числе ATACMS, решит две ключевые задачи этого этапа развязанной Россией войны - "психологическую" и "практическую".

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