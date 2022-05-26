По городу передвигаются несколько "пропагандавто" со встроенным экраном.

Российские оккупанты в захваченном Мариуполе продолжают нашпиговывать горожан российской пропагандой через "пропагандавто" и установленные в городе телевизоры.

Об этом рассказал советник городского головы Петр Андрющенко.

"Вчера оккупанты запустили три мобильные пропагандавто и дополнительно установили 12 телевизоров диагональю 75 дюймов во всех местах массового скопления людей - пунктов выдачи гуманитарки, пунктах оформления различных бумаг и мест доступа к воде", - пишет он.

По его словам, через машины и телевизоры транслируют российскую пропаганду.

"Без остановки крутит пропагандистское дерьмо об улучшении жизни. Практика "нечем кормить, корми ложью" набирает обороты. Цинизм высшей степени", - комментирует Андрющенко.

Он опубликовал видео, на котором можно увидеть, как машина со встроенным экраном подъезжает к месту скопления горожан и начинает транслировать "новости".

Горожан оповещают о захвате города, о том, как украинские защитники якобы сдаются в плен. Информируют и о часах работы медицинских учреждений и "полиции" в условиях оккупации. На экране можно увидеть логотипы "От и до" и российского пропагандистского информационного телеканала "Россия 24".

Впервые о том, что российские оккупанты привезли в разбомбленный Мариуполь передвижной телевизор для трансляции пропагандистских видео, стало известно 24 мая.

Как сообщал УНИАН, ранее Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова рассказывала, что оккупанты планируют с сентября полностью русифицировать обучение в Мариуполе, внедрив свои стандарты. В рамках "адаптации" к переходу на российские программы в школах будут преподавать только три предмета. Учебный год продлится до 1 сентября. За это время оккупанты намерены русифицировать детей.

Горсовет Мариуполя сообщил о начале фактической аннексии Россией оккупированного города.

По данным Петра Андрющенко, за время российской оккупации в Мариуполе погибли 22 тысячи человек.

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