Украденное оборудование было в подарочной обертке путинской партии "Единая Россия".

Российские оккупанты завезли в Донецк украденное в Мариупольской больнице уникальное оборудование.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил спикер мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"В Донецк в хирургическое отделение клиники Калинина завезли очередную партию хирургического оборудования, украденную из мариупольской больницы №1.

На этот раз для анастезии. Оборудование уникально и было придано Мариуполем в 2021 году за несколько миллионов гривен",- отмечает он.

Он отмечает, что оно было в подарочной обертке путинской партии "Единая Россия".

"Что тут скажешь - Донецк должен благодарить налогоплательщиков Мариуполя за значительное улучшение медицинского сервиса", - пишет Андрющенко.

Напомним, войска России вторглись на украинскую территорию рано утром 24 февраля. Власти РФ назвали войну в Украине "спецоперацией", в том числе для "денацификации" наших земляков.

Противник смог заблокировать Мариуполь. Враг обстреливал город из различного оружия, сбрасывал на него авиабомбы. По данным украинских властей, в Мариуполе погибли более 20 тысяч человек.

Из города проводилась эвакуация, в частности, люди смогли выехать в Запорожье.

В горсовете Мариуполя предупреждали, что из-за хаотичных захоронений и летних дождей городу грозит эпидемическая катастрофа.

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