Российские оккупанты завезли в Донецк украденное в Мариупольской больнице уникальное оборудование.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил спикер мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"В Донецк в хирургическое отделение клиники Калинина завезли очередную партию хирургического оборудования, украденную из мариупольской больницы №1.
На этот раз для анастезии. Оборудование уникально и было придано Мариуполем в 2021 году за несколько миллионов гривен",- отмечает он.
Он отмечает, что оно было в подарочной обертке путинской партии "Единая Россия".
"Что тут скажешь - Донецк должен благодарить налогоплательщиков Мариуполя за значительное улучшение медицинского сервиса", - пишет Андрющенко.
Напомним, войска России вторглись на украинскую территорию рано утром 24 февраля. Власти РФ назвали войну в Украине "спецоперацией", в том числе для "денацификации" наших земляков.
Противник смог заблокировать Мариуполь. Враг обстреливал город из различного оружия, сбрасывал на него авиабомбы. По данным украинских властей, в Мариуполе погибли более 20 тысяч человек.
Из города проводилась эвакуация, в частности, люди смогли выехать в Запорожье.
В горсовете Мариуполя предупреждали, что из-за хаотичных захоронений и летних дождей городу грозит эпидемическая катастрофа.