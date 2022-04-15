Он заверил, что ВСУ сделают все возможное для того, чтобы деблокировать город.

По состоянию на сейчас идут активные бои в районе Мариупольского металлургического комбината им. Ильича и в портовой зоне города.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал спикер Министерства обороны Александр Мотузяник во время брифинга.

Он отметил, что соединение двух воинских формирований морской пехоты и полка "Азов" является "блестящей тактической операцией".

Мотузяник добавил, что ситуация в Мариуполе – "сложная и тяжелая".

"Сейчас идут бои, российская армия постоянно привлекает дополнительные подразделения для того, чтобы штурмовать этот город. По состоянию на сейчас идут активные бои в районе завода Ильича и в портовой зоне Мариуполя. Но полностью захватить этот город пока не удается", - отметил спикер Минобороны и заверил, что ВСУ сделают все возможное для того, чтобы деблокировать город".

Как сообщал УНИАН, по информации советника руководителя Офиса президента Украины Алексея Арестовича, в Мариуполе подразделения 36-й бригады морской пехоты в результате сложного и рискованного маневра прорвались на соединение с полком "Азов".

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