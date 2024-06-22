Во временно оккупированном Мариуполе в результате "бавовны" повреждена база российских захватчиков.
Об этом сообщил Мариупольский горсовет. "По предварительной информации, в результате сегодняшних обстрелов, в оккупированном городе было попадание в базирование оккупантов. Повреждено до 5 единиц техники. Также было повреждено ПВО захватчиков", - говорится в сообщении.
В горсовете добавили, что кроме этого, есть информация, что удары пришлись на полигон возле поселка Старый Крым и по базированию оккупантов возле военкомата в поселке Никольское.
Информации от оккупантов о последствиях обстрелов в настоящее время нет, отметили в горсовете.
"Бававна" в Мариуполе
В оккупированном городе время от времени происходит "бавовна". Так, зимой в результате "бававны" в Мариуполе было попадание в казарму оккупантов возле МФК им. Ильича в районе 3-го Депо ТТУ в Кальмиусском районе города.
А перед новым годом на территории бывшего Хладокомбината в Кальмиусском районе, где оккупанты неосторожно спрятали БК и технику, прогремел взрыв. Тогда в "бавовну" превратились и 10 оккупантов.
Из-за постоянных прилетов мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что город стал опасным для пребывания оккупантов. При этом российские военные почти постоянно перевозят на грузовиках через временно оккупированный Мариуполь зубы дракона.