В настоящее время последствия прилетов в городах уточняются.

Во временно оккупированном Бердянске утром раздавались звуки взрывов.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. "Наши партнеры сообщают, что поднимается дым из района комендатуры и громко в центре. Дым со стороны Приморской площади. Или что-то вдруг сдетонировало, или кара небесная", - прокомментировал Андрющенко.

Он добавил, что в настоящее время детали устанавливаются.

Видео дня

Через некоторое время Андрющенко сообщил, что во временно оккупированном Мариуполе также громко. "Наблюдаем за работой вражеской ПВО. Причем, снова ПВО прямо вплотную к жилой застройке", - отметил он.

"Кальмиусский район. Бум. Пожар в районе промзоны ул. Тополина - Аглофабрика. Детали позже!", - сказал Андрющенко.

"Бавовна" в оккупированных городах

Время от времени в оккупированных россиянами городах происходит "бавовна". Так, во временно оккупированной Макеевке Донецкой области 9 декабря произошел мощный пожар на местной нефтебазе. Также в Сети появились фото "обломков в Макеевке" без уточнения, о чем идет речь, но с очевидным намеком, что это обломки ракеты, которая ударила по нефтебазе.

Также ВСУ нанесли удар по нефтебазе во временно оккупированном Луганске, что сократило возможности РФ в проведении контрнаступления на Лиманском направлении.

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