В начале апреля бойцы полка "Азов", которые защищают от оккупантов Мариуполь, заявили о химической атаке россиян.

Соединенные Штаты допустили применение Россией в Мариуполе слезоточивого газа, смешанного с химикатами.

Об этом заявил постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер, цитирует Укринформ.

По его словам, Вашингтон изучает сообщения о возможном применении химических веществ во время атаки на Мариуполь.

"Есть достоверная информация о том, что российские войска могли использовать разные средства противодействия массовым беспорядкам, включая слезоточивый газ, смешанный с химическими веществами, которые могли бы вызвать более сильные симптомы, чтобы ослабить и вывести из строя украинских бойцов и гражданских в рамках своей агрессивной кампании по захвату Мариуполя", - заявил он.

Глава миссии США в ОБСЕ указал на важность того, чтобы информация о вероятных российских военных преступлениях и преступлениях против человечности в Украине, собранные экспертной миссией в рамках Московского механизма ОБСЕ, была передана в "соответствующие механизмы привлечения к ответственности, а также национальные, региональные и/или международные суды или трибуналы, которые имеют или могут иметь юрисдикцию в будущем".

Возможная химическая атака на Мариуполь: что известно

В начале апреля бойцы полка "Азов", обороняющие от оккупантов Мариуполь, заявили о химической атаке россиян.

Оккупанты, по словам защитников, сбросили на город из БПЛА ядовитое вещество неизвестного происхождения.

Три человека имеют четко выраженные симптомы отравления боевыми химическими веществами, но без катастрофических последствий, сообщил лидер "Азова" Андрей Белецкий.

Официального подтверждения от командования ВСУ пока не поступало. Сбору анализов пострадавших препятствуют непрерывные боевые действия в Мариуполе.

Этому предшествовало заявление представителя "ДНР" Басурина о необходимости применения "химических войск" против ВСУ на "Азовстали".

Британия и США проверяют полученную информацию, после чего будут принимать меры.

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