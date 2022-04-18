Майор написал письмо понтифику.

Майор Сергей Волына, который сейчас героически защищает Мариуполь, обратился к Папе Римскому. Украинский воин попросил помочь спасти жителей города.

Об этом командир 36-й отдельной бригады морской пехоты написал в письме, адресованном понтифику, передает "Украинская правда".

Военный отметил, что не католик, а православный, верит в Бога и знает, что свет всегда побеждает тьму.

Волына указал, что не видел обращений Франциска к миру и не читал его заявлений, потому что воюет более 50 дней в полном окружении и все, на что у него есть время, – это ожесточенный бой за каждый метр окруженного врагом Мариуполя.

"Я воин. Я офицер, давший присягу на верность своей стране. И я готов сражаться до конца. Несмотря на превосходящую силу врага, несмотря на нечеловеческие условия на поле битвы, постоянные артиллерийские и ракетные обстрелы, нехватку воды, еды и медикаментов", – подчеркнул майор.

Командир морпехов подчеркнул, что Папа Римский, вероятно, никогда не видел ничего похожего на то, что сейчас происходит в Мариуполе, потому что именно так выглядит ад. Он указал, что не имел достаточно времени, чтобы описать все ужасы, которые видит в Мариуполе ежедневно: в бункерах живут женщины с детьми, с младенцами в голоде и холоде под прицелом вражеской авиации, умирают раненые, потому что нет медикаментов, нет воды, нет еды.

"Я обращаюсь к вам за помощью. Ибо настало время, когда не молитвами едиными. Помогите спасти их. После бомбардировки драмтеатра уже ни у кого не осталось веры российским оккупантам. Донесите миру правду, эвакуируйте людей и спасите их жизнь от рук сатаны, который хочет сжечь все живое", - подытожил Сергей Волына.

Ситуация в Мариуполе: что известно

Мариуполь с 1 марта находится в осаде, русские постоянно обстреливают его, пытаясь взять город под свой полный контроль.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что идут переговоры для того, чтобы помочь украинским защитникам в Мариуполе.

Он заявил, что уничтожение украинских защитников в Мариуполе может поставить точку в мирных переговорах с Россией.

17 апреля Генштаб сообщил, что армия РФ, предположительно, готовится к проведению десантной морской операции в Мариуполе.

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