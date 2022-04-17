Понтифик призвал не поддаваться злу и насилию перед лицом войны.

В день католической Пасхи 17 апреля Папа Римский Франциск опубликовал призывы к миру на трех языках - английском, украинском и русском.

Посты опубликованы на его странице в Twitter.

"Давайте позволим победить себя миру Христову! Мир - возможен, мир - необходим, мир - это главная ответственность каждого! Любая война несет с собой последствия, которые затрагивают все человечество: от скорби и драмы беженцев до экономического и продовольственного кризиса, признаки которого мы уже видим. Перед лицом непрекращающейся войны, как и перед лицом многих болезненных поражений в жизни, Христос, победитель греха, страха и смерти, увещевает нас не поддаваться злу и насилию" - говорится в обращении понтифика.

При этом в русскоязычном обращении он употребил фразу "перед лицом непрекращающейся войны", а в украиноязычном - "перед обличчям безперервних знаків війни".

Как сообщал УНИАН, ранее Папа Римский Франциск во время всенощной пасхальной мессы в Ватиканской базилике Святого Петра помолился на украинском языке.

Католическая Пасха 2022

17 апреля в мире отмечается католическая Пасха. Дата праздника определяется по лунному календарю и отличается каждый год, но всегда выпадает на воскресенье. Кроме католиков, Пасху сегодня отметят и большинство протестантов.

С праздником христиан западного обряда уже поздравил президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, что православная Пасха в этом году будет 24 апреля.

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