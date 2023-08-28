Авария в Мариуполе случилась на Набережной, сообщил советник главы города.

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области произошла серьезная авария с участием молоковоза и автомобиля УАЗ российских захватчиков.

ДТП в Мариуполе произошло на Набережной, сообщил в понедельник, 28 августа, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram и отметил, что это "прекрасное начало новой недели борьбы".

"На Набережной молоковоз протаранил УАЗик оккупантов. Так Крым останется без нашего украденного молока, а р*сня - без машины. Хорошо, когда они сами справляются", - отметил он.

Андрющенко также опубликовал видео, на котором можно увидеть последствия аварии в городе.

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Петр Андрющенко 28 августа сообщил, что утром в небе над городом активизировалась авиация российских захватчиков. По его словам, были слышны запуски управляемых авиабомб или ракет над мариупольским аэропортом в северо-западном направлении.

Ранее советник мэра Мариуполя рассказывал, что в городе стало меньше оккупантов из-за переброски на фронт, но новое пополнение рядов врага уже проходит тренировку.

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