Слышно запуски ракет или управляемых авиабомб над аэропортом Мариуполя, поделился советник мэра города.

Во временно оккупированном Мариуполе сегодня утром, 28 августа, российские оккупанты активизировали авиацию в небе над городом.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. "Утром авиация оккупантов над городом", - заявил он. Советник главы города добавил, что слышны запуски ракет или управляемых авиабомб над аэропортом Мариуполя в северо-западном направлении.

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Как сообщал УНИАН, ранее Петр Андрющенко сообщил о точном ударе по базе оккупантов возле Мариуполя. Взрыв прогремел в Юрьевке, где на местной базе отдыха "Волна" россияне устроили свой лагерь. По информации советника мэра города, среди оккупантов есть десятки ликвидированных и пострадавших. В Управлении стратегических коммуникаций ВСУ уточнили, что Силы обороны Украины поразили в Юрьевке командный пункт российских войск.

Также Андрющенко сообщил, что движение россиян через временно оккупированный Мариуполь в сторону Бердянска замедлилось. Он также добавил, что оккупанты разместили еще один полигон на территории Мариупольского района.

Кроме того, по данным Андрющенко, количество личного состава россиян в Мариуполе уменьшилось из-за переброски на фронт, но новое пополнение уже тренируется.

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