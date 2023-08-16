Он сообщил, что в Мариуполе и окрестностях находится до 40 тыс. оккупантов.

Движение россиян по временно оккупированному Мариуполю в сторону Бердянска замедлилось, но не остановилось.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. "Везут БК и топливо", - отметил он. Андрющенко также добавил, что оккупанты распаковали еще один полигон на территории Мариупольского района. "Теперь возле Бабах-Тарами, Ялты, Мангуша. Не считая три в городе небольших и два в Никольском районе", - уточнил Андрющенко.

Кроме того, по данным Андрющенко, количество личного состава россиян уменьшилось из-за переброски на фронт, но новое пополнение уже тренируется. "В целом до 40 тысяч находится в Мариуполе и районе. Фиксируем", - детализировал он.

Ситуация в Мариуполе

В оккупированном городе ситуация достаточно сложная. Россияне все время усиливают рейды с целью выявления проукраински настроенных граждан. "Осмотр, обыск, раздевание. Опять исчезли люди просто так. Никаких видимых причин - просто ротация Росгвардии и ФСБ... Нелюди", - прокомментировал события в городе Андрющенко.

К тому же оккупанты в стремлении уничтожить все украинское в городе убрали инсталляцию "ЯлюблюМариуполь!". Они вывезли ее за город и выбросили.

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