Россия продолжила наносить артиллерийские и авиационные удары по Мариуполю.

Российские оккупанты не оставляют попытки захватить "Азовсталь", утром 13 мая оккупанты пытаются прорваться на территорию завода.

Об этом пишет советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Советник городского головы Мариуполя рассказал, что на "Азовстали" оккупанты под прикрытием обстрелов пытаются по земле прорваться в середину завода. Он опубликовал соответствующее фото, на нем видно, как российские солдаты ходят по территории завода.

"Практически в прямом эфире. Ситуация день в день становится сложнее", - написал он.

В утренней сводке Генштаб констатирует, что Россия продолжила наносить артиллерийские и авиационные удары по Мариуполю, при этом основные усилия по-прежнему враг сосредоточил на блокировании подразделений украинских войск в районе завода "Азовсталь".

"Учитывая меры по эвакуации местных жителей следует ожидать наращивания огневого влияния в ближайшее время", - предупредили в Генштабе.

Как сообщал УНИАН, после эвакуации гражданских из катакомб "Азовстали" в Мариуполе российские войска не останавливают попыток захватить завод, на котором ведут оборону украинские воины. Оккупанты наносят ракетно-бомбовые удары по территории завода и с помощью артиллерии и танков проводят штурмовые действия.

По словам президента Владимира Зеленского, для спасения украинских военных, которые находятся на" Азовстали", привлечены влиятельные посредники и государства. В Генштабе ВСУ утверждают, что операция по деблокированию завода потребует значительных усилий и большого количества войск.

11 мая вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что на территории "Азовстали" могут находиться еще около тысячи бойцов, половина из них тяжелораненые. 12 мая она сообщила, что ведутся переговоры об освобождении только 38 тяжелораненых бойцов.