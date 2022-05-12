Раненые и медработники на заводе - это около 500 человек.

Продолжаются переговоры об эвакуации с завода "Азовсталь" медицинских работников и раненых, а также людей из других частей Мариуполя.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила координатор действий по гуманитарным коридорам от Офиса президента Татьяна Ломакина.

"Сейчас ведутся переговоры о возможном втором этапе гуманитарной операции по спасению медицинских работников и раненых - около 500 человек, а также об открытии гуманитарных коридоров, в которых нуждаются сами мариупольцы", - отметила она.

По словам Ломакиной, в городе все еще находятся несколько тысяч человек, в основном - пожилые люди, женщины и дети.

"Они все ждут спасения, и Украина будет делать все возможное, чтобы открыть гуманитарный коридор и помогать людям уехать на мирные территории Украины", - подчеркнула она.

Как сообщал УНИАН, после эвакуации гражданских из катакомб "Азовстали" в Мариуполе российские войска не останавливают попыток захватить завод, на котором ведут оборону украинские воины. Оккупанты наносят ракетно-бомбовые удары по территории завода и с помощью артиллерии и танков проводят штурмовые действия.

По словам президента Владимира Зеленского, для спасения украинских военных, находящихся на "Азовстали", привлечены влиятельные посредники и государства. В Генштабе ВСУ утверждают, что операция по деблокированию завода потребует значительных усилий и большого количества войск.

11 мая вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что на территории "Азовстали" могут находиться еще около тысячи бойцов, половина из них тяжелораненые. По ее словам, Киев предложил вывезти тяжелораненых по гуманитарному коридору, а взамен отдать пленных россиян по правилам обмена военнопленных.

"В качестве первого шага предложили россиянам такой обмен: мы вывозим наших тяжелораненых ребят из "Азовстали" по гуманитарному коридору. Взамен отдаем пленных русских по стандартным правилам обмена военнопленных. Договоренности еще нет. Переговоры продолжаются", - сообщила министр.

Вас также могут заинтересовать новости: