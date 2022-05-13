В Генштабе не исключают наращивания огневого воздействия в ближайшее время.

Оккупанты продолжают наносить артиллерийские и авиационные удары по Мариуполю.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"Враг продолжил наносить артиллерийские и авиационные удары по Мариуполю, основные усилия сосредотачивал на блокировании подразделений наших войск в районе завода "Азовсталь". С целью установления полного контроля над городом и подавления сопротивления украинских защитников и защитниц применяет стратегическую авиацию", - говорится в сообщении.

В Генштабе добавляют, что, учитывая меры по эвакуации местных жителей, следует ожидать наращивания огневого влияния в ближайшее время.

Напомним, президент Зеленский заявил о работе над вторым этапом эвакуации для спасения медиков и раненых. А в Нацгвардии объявили о подготовке процедуры экстракции защитников города.

11 мая, на брифинге бригадный генерал, заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов отметил, что сейчас проведении операции по деблокированию завода "Азовсталь" потребует значительных усилий и большого количества войск.

В свою очередь Верещук заявила, что на территории завода могут находиться еще около тысячи бойцов, половина из них тяжелораненые.

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