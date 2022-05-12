Сейчас нет переговоров об обмене 500 или 600 человек, о чем сообщают некоторые СМИ, говорит Верещук.

Украина сейчас ведет переговоры лишь о 38 тяжелораненых (лежачих) бойцах из "Азовстали".

Об этом сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в Telegram.

Она отметила, что по поручению президента "мы ведем очень сложные переговоры по эвакуации тяжелораненых бойцов с Азовстали в обмен на пленных россиян".

"К сожалению, публичные комментарии некоторых политиков, журналистов и общественных деятелей относительно содержания переговоров не только дезинформируют и дезориентируют общество, но и вредят переговорному процессу", - отмечает она.

При этом подчеркнула, что ведутся переговоры лишь о 38 тяжелораненых (лежачих) бойцов.

"Работаем пошагово. Обменяем 38 тяжелых, потом будем двигаться дальше. Сейчас нет переговоров об обмене 500 или 600 человек, о чем сообщают некоторые СМИ", - добавила она.

Верещук призывает "не пускаться в нереальные рассуждения и заявления - только реалистичность и трезвость мыслей и действий дадут результат".

Ранее сообщалось, что на "Азовстали" находятся 600 тяжелораненых бойцов.

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