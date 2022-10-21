Кротевич отметил, что планирует сообщить Офису генпрокурора фамилии конкретных лиц, виновных в этом.

Мариуполь не сдали, его захват - это результат небрежного отношения к врагу и к планированию.

Об этом в эфире информационного телемарафона заявил начальник штаба полка "Азов" Богдан Кротевич ("Тавр").

"У меня есть фамилии... Когда закончу вопрос с обменом пленных, организационные вопросы..., то я обязательно напишу письмо в Офис генпрокурора, чтобы люди, которые виновны в том, что во время обороны Мариуполя произошло так, как произошло, были наказаны", - отметил он.

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Кротевич рассказал, что он и в частности командир "Азова" Денис Прокопенко ("Редис") были свидетелями того, как происходило планирование обороны Мариуполя.

"И тогда уже мы говорили, что есть проблемы... Если вопрос в том, Мариуполь сдали, то я скажу, что нет. Это просто небрежное отношение к врагу и к планированию. Это, если брать зону ответственности Объединенных сил. Но есть еще южное направление - из Крыма продвигались войска (врага - УНИАН), которые никакого сопротивления не испытывали. Они подошли к Мангушу где-то и только потом их уже начала поражать артиллерия Объединенных сил... То есть объединенная группировка "Юг" должна была оборонять это место", - пояснил военный.

Он подчеркнул, что продвижение вражеских войск из Крыма было логичным, поэтому участок соединения оккупированного полуострова с материковой Украиной необходимо было защищать.

"Если там просто закрыли бы артиллерией, то враг бы не прошел. Херсон не был бы оккупирован, Бердянск не был бы оккупирован, Мелитополь не был бы оккупирован", - сказал Кротевич.

Защитники Мариуполя

Как сообщал УНИАН, защитники "Азовстали" в Мариуполе героически держали оборону около двух месяцев, отвлекая на себя силы противника и не давая ему двигаться на другие направления.

Российские оккупанты уничтожали "Азовсталь", выпуская по территории меткомбината ракеты и сбрасывая бомбы, стреляя из артиллерии и танков, при этом проводя наземные атаки и штурмы.

16 мая Генштаб ВСУ сообщил, что высшим военным командованием было отдано приказ командирам подразделений, находящихся на "Азовстали" сохранить жизни личного состава. Отмечалось, что гарнизон выполнил поставленную боевую задачу.

После полуночи 17 мая началась операция по спасению заблокированных на территории "Азовстали" защитников Мариуполя.

По данным Минобороны, 16 мая из "Азовстали" в медицинское учреждение в оккупированном Новоазовске были эвакуированы 53 тяжелораненых. Еще 211 человек через гуманитарный коридор были доставлены в оккупированную Оленевку.

Впоследствии СМИ сообщили, что из "Азовстали" было эвакуировано в общей сложности около 1,7 тыс. защитников.

6 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на территории ОРДЛО может находиться более 2,5 тыс. военнопленных из "Азовстали".

21 сентября стало известно об освобождении в результате обмена из российского плена 215 защитников Украины.

По информации МВД, среди освобожденных - 118 военнослужащих Нацгвардии, 9 полицейских и 9 пограничников, а также 10 иностранцев, которые воевали за Украину и каким оккупанты угрожали смертью.

По условиям обмена с РФ командир "Азова" Денис "Редис" Прокопенко, заместитель командира "Азова" Святослав "Калина" Пономарь, старший офицер "Азова" Олег Хоменко; командир 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей "Волына" Волынский и командир 12-й бригады Нацгвардии Денис Шлега должны находиться в Турции под личной протекцией президента Реджепа Тайипа Эрдогана до конца войны. Освобожденные командиры уже прошли в Турции медицинские осмотры.

3 октября защитники "Азовстали" встретились со своими семьями.

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