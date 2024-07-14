Бой состоялся на Покровском направлении.

Бойцы спецбатальона "Шквал", состоящего из бывших осужденных, уже выполняют боевые задачи на фронте.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Магуры". "Воины специального батальона "Шквал" 47 отдельной механизированной бригады уже доказывают свою эффективность и мотивированность на поле боя на Покровском направлении", - говорится в сообщении.

Военные опубликовали кадры зачистки российской посадки с привлечением экипажей американской боевой машины пехоты Bradleу. "Бойцы "Шквала" десантировались и отработали по российской пехоте, заняв позиции. Достойный результат настоящих львов!" - добавили они.

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Спецбатальон "Шквал"

Сегодня в 47-й ОМБр сообщили о вручении нарукавных знаков бойцам специального батальона, состоящего из граждан, которые отбывали наказание в местах лишения свободы.

Отмечается, что "Шквал" сформировали из добровольцев, каждый из которых прошел собеседование. Новобранцев два месяца тренировали лучшие инструкторы бригады, они несут службу в отдельном подразделении и не пересекаются с механизированными батальонами.

"Все имеют право на ошибку и одновременно - на второй шанс. Эти мужчины мотивированы и с первого дня рвались в бой", - добавили военные.

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