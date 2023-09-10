Эксперты слышали многочисленные взрывы в течение последней недели.

Международное агентство по атомной энергетике ООН предупредило о потенциальной угрозе ядерной безопасности из-за активизации боевых действий вблизи крупнейшей в Европе атомной электростанции в Украине.

Как сообщает Politico, эксперты МАГАТЭ на ЗАЭС слышали многочисленные взрывы в течение последней недели, что может свидетельствовать об усилении военной активности в регионе.

"Я по-прежнему глубоко обеспокоен возможными опасностями, с которыми сталкивается станция в это время повышенной военной напряженности в регионе", - подчеркнул генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси.

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Команда МАГАТЭ была проинформирована о том, что персонал на ЗАЭС временно сокращен до минимального уровня из-за беспокойства увеличением военной активности в этом районе.

"Что бы ни случилось в зоне конфликта, где бы это ни было, все могут проиграть от ядерной аварии, и я призываю принять все необходимые меры, чтобы этого не произошло", — предупредил Гросси.

За время полномасштабной войны в Украине МАГАТЭ неоднократно выражало обеспокоенность тем, что боевые действия могут вызвать потенциальную утечку радиации со станции. Шесть реакторов ЗАЭС были остановлены, но станции по-прежнему требуется электричество и квалифицированный персонал для работы важных систем охлаждения и других средств безопасности.

Ситуация на ЗАЭС

Как сообщал УНИАН, россияне оккупировали Запорожскую АЭС в марте 2022 года. Захватчики целенаправленно превращают АЭС в военную базу, минируя все вокруг. На объекте также постоянно присутствуют представители корпорации "Росатом", при этом украинские работники в основном отказываются сотрудничать с оккупантами.

На ЗАЭС находится миссия МАГАТЭ. 23 июля эксперты Международного агентства по атомной энергии обнаружили противопехотные мины направленного действия на периферии площадки электростанции. Также они наткнулись на взрывоопасные предметы 3 августа.

В конце августа саперы ВСУ, действующие на Запорожском направлении, обезвредили 5 российских противопехотных мин на пути представителей миссии МАГАТЭ, которые направлялись на ротацию на Запорожской АЭС.

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