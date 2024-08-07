'Люди в армии заканчиваются': нацгвардеец резко ответил украинцам, которые 'устали от войны'

Он заявил, что о победе в ближайшее время пока говорить нельзя.

Военнослужащий с позывным "Мартын", который защищает Украину от российской агрессии с 2014 года сначала в рядах ВСУ, а ныне в составе Национальной гвардии, резко ответил украинцам, которые "устали от войны".

Как отметил "Мартин" в интервью "Суспільному", он неоднократно слышал о том, как гражданские и волонтеры устали от войны. Для таких украинцев он напомнил "старую мудрую фразу".

"Есть старая мудрая фраза: "Если ты не хочешь кормить свою армию, то будешь кормить чужую". К сожалению, в армии люди заканчиваются. И говорить о том, что мы завтра, послезавтра или до Нового года победим - пока нельзя", - сказал нацгвардеец. Видео дня

Война в Украине - актуальная ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий отметил, что на фронте сейчас сложно везде, но Покровское направление является наиболее тяжелым и угрожающим.

Как пишет The New York Times, если российским войскам удастся захватить давние оборонительные бастионы в районе Торецка, они смогут продвигаться к Константиновке, логистическому опорному пункту ВСУ на востоке, с другого направления.

Зато аналитики ISW отметили, что Россия значительно преувеличивает свои успехи на фронте в Украине. ISW не наблюдала больших или оперативно значимых российских успехов на направлении Торецка или Авдеевки с 14 июля.

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