Россия захватила на треть меньше украинских территорий, чем заявляет.

Россия значительно преувеличивает свои успехи на фронте в Украине, считают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Так, секретарь Совета безопасности России и бывший министр обороны Сергей Шойгу 6 августа заявил, что российские войска захватили 420 квадратных километров украинской территории с 14 июня 2024 года, когда Владимир Путин изложил свои требования для "мирных" переговоров.

Однако, как отмечают аналитики ISW, эти утверждения значительно преувеличены.

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"ISW обнаружила доказательства, подтверждающие, что российские войска захватили около 290 квадратных километров с 14 июня. Российские войска усилили интенсивность своих атак на Торецком направлении в ночь на 18 июня после того, как в целом не проявляли активности на этом участке фронта в течение 2024 года. ISW не наблюдала крупных или оперативно значимых российских успехов на направлении Торецка или Авдеевки с 14 июля, хотя российские войска добились тактических успехов на этих направлениях с 14 июля", - отмечают аналитики.

В ISW подчеркивают, что российское военное командование уже неоднократно преувеличивало территориальные успехи России на Украине.

Война в Украине - ситуация на фронте

Ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий отметил, что на фронте сейчас сложно везде, но Покровское направление является наиболее тяжелым и угрожающим.

Как пишет The New York Times, если российским войскам удастся захватить давние оборонительные бастионы в районе Торецка, они смогут продвигаться к Константиновке, логистическому опорному пункту ВСУ на востоке, с другого направления.

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