По словам Лукашенко, соответствующая информация передавалась Порошенко, когда тот был президентом.

Александр Лукашенко заявил, что президент РФ Владимир Путин якобы хотел "восстанавливать Донбасс" и даже предлагал это через него Петру Порошенко, когда тот был президентом Украины.

Об этом Лукашенко заявил в ходе встречи с нардепом от "Слуги народа" Евгением Шевченко, который сегодня приехал в Минск, пишет "Белта".

Лукашенко убежден, что нормализация ситуации на Донбассе якобы зависит только от Украины.

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"Пусть, может быть, с завтрашнего дня, если пойти по минским соглашениям и так далее, где-то немножко зацепит у кого-то нервы, украинские какие-то интересы. Но, поверьте, в среднесрочной перспективе Украина выиграет", - считает он.

Лукашенко также утверждает, что РФ "может помочь Украине в плане восстановления Донбасса".

"Были такие предложения со стороны Путина. Он меня просил передать их Порошенко. Я ему рассказал, все разложил. Но я тогда впервые понял однозначно, что политики украинские, руководство не самостоятельны... Но я был свидетелем. Не Путин в этом виноват. Он предложил. Хорошие были предложения. Но бывший президент отказался", - заявил Лукашенко.

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Автор: Юрий Годован