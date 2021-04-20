Александр Лукашенко заявил, что президент РФ Владимир Путин якобы хотел "восстанавливать Донбасс" и даже предлагал это через него Петру Порошенко, когда тот был президентом Украины.
Об этом Лукашенко заявил в ходе встречи с нардепом от "Слуги народа" Евгением Шевченко, который сегодня приехал в Минск, пишет "Белта".
Лукашенко убежден, что нормализация ситуации на Донбассе якобы зависит только от Украины.
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"Пусть, может быть, с завтрашнего дня, если пойти по минским соглашениям и так далее, где-то немножко зацепит у кого-то нервы, украинские какие-то интересы. Но, поверьте, в среднесрочной перспективе Украина выиграет", - считает он.
Лукашенко также утверждает, что РФ "может помочь Украине в плане восстановления Донбасса".
"Были такие предложения со стороны Путина. Он меня просил передать их Порошенко. Я ему рассказал, все разложил. Но я тогда впервые понял однозначно, что политики украинские, руководство не самостоятельны... Но я был свидетелем. Не Путин в этом виноват. Он предложил. Хорошие были предложения. Но бывший президент отказался", - заявил Лукашенко.
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