Утром враг совершил обстрел областного центра ракетами С-300, в частности в разных районах города прогремело шесть взрывов.

Вследствие ракетного удара по Запорожью ранены четыре полицейских и один гражданский.

Как сообщает Нацполиция, утром враг совершил обстрел областного центра ракетами С-300, в частности в разных районах города прогремело шесть взрывов.

"Во время несения службы в результате обстрела пострадали четверо работников Управления патрульной полиции. Правоохранители получили осколочные ранения и госпитализированы в медицинские учреждения города. Погибших нет. Травмирован один гражданский", - говорится в сообщении.

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В Нацполиции отмечают, что сегодняшняя атака еще раз доказывает, что российские военные преступники пытаются наносить ракетные удары по инфраструктуре города в такие часы, чтобы вызвать как можно больше жертв.

Также, по данным полиции, в пятиэтажке была повреждена газовая труба, произошло возгорание.

На месте событий работают спасатели, специалисты газовой службы, специалисты-пиротехники.

Утренняя атака на Запорожье

Утром 21 октября враг в очередной раз атаковал Запорожье ракетами.

В результате вражеских ударов пострадали жилые дома и инфраструктура города. Ранее сообщалось о трех раненых.

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