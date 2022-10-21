Вследствие ракетного удара по Запорожью ранены четыре полицейских и один гражданский.
Как сообщает Нацполиция, утром враг совершил обстрел областного центра ракетами С-300, в частности в разных районах города прогремело шесть взрывов.
"Во время несения службы в результате обстрела пострадали четверо работников Управления патрульной полиции. Правоохранители получили осколочные ранения и госпитализированы в медицинские учреждения города. Погибших нет. Травмирован один гражданский", - говорится в сообщении.
В Нацполиции отмечают, что сегодняшняя атака еще раз доказывает, что российские военные преступники пытаются наносить ракетные удары по инфраструктуре города в такие часы, чтобы вызвать как можно больше жертв.
Также, по данным полиции, в пятиэтажке была повреждена газовая труба, произошло возгорание.
На месте событий работают спасатели, специалисты газовой службы, специалисты-пиротехники.
Утренняя атака на Запорожье
Утром 21 октября враг в очередной раз атаковал Запорожье ракетами.
В результате вражеских ударов пострадали жилые дома и инфраструктура города. Ранее сообщалось о трех раненых.