По словам президента Польши, война будет продолжаться до тех пор, пока международное сообщество не поможет Украине ее закончить.

Президент Польши Анджей Дуда призвал мир помогать Украине не только гуманитарно, но и милитарно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Вопрос: что сделать, чтобы эту войну закончить? Прежде всего, надо поддерживать Украину. Защитники Украины проявили себя храбрее, чем мир думал, что они есть... Они (российская армия - УНИАН) потеряли шапки, убегая из некоторых городов в спешке, и оставляя свои БТРы, и боясь, что украинцы их уничтожат", - сказал Дуда.

Он подчеркнул, что эта война является "поражением России".

"Но Россия сильна. Там есть много народу. И эта война будет продолжаться, если международное сообщество не поможет в окончании этой войны. А каким образом можно это делать? Постоянно помогая Украине. Не только гуманитарной помощью, которая очень важна, но также милитарно поддерживая Украину. Поэтому я обращаюсь к целому миру, чтобы оказывал военную помощь Украине", - подчеркнул президент Польши.

Дуда добавил, что Украине для борьбы нужны оружие и современное оборудование.

Как сообщал УНИАН, 22 мая в Киев с неанонсированным визитом приехал президент Польши Анджей Дуда. Он выступил в Верховной Раде и стал первым мировым лидером, который сделал это с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

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