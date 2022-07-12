Средства будут выделены на проведение неотложных восстановительных работ.

На пятом месяце полномасштабного вторжения России в Украину правительство Литвы одобрило пакет помощи Украине в размере 10 миллионов евро.

Средства будут выделены на проведение неотложных восстановительных работ. Об этом сообщает Euractiv.

"Эта правительственная помощь - средства для критически важной инфраструктуры, базовых потребностей и основных услуг. Украинцы победят, потому что правда и решимость защищать и строить на их стороне, и они перевешивают разрушения и жестокость агрессора", - сказала премьер-министр Ингрида Шмоните.

Помощь будет перечислена в Национальный банк Украины.

Война в Украине и помощь Литвы:

7 июля 2022 года Литва отправила Украине полученный от Турции Bayraktar.

12 июля 2022 года стало известно о том, что Литва закупила для Украины антидроны и радары Wingman.

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