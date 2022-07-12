На пятом месяце полномасштабного вторжения России в Украину правительство Литвы одобрило пакет помощи Украине в размере 10 миллионов евро.
Средства будут выделены на проведение неотложных восстановительных работ. Об этом сообщает Euractiv.
"Эта правительственная помощь - средства для критически важной инфраструктуры, базовых потребностей и основных услуг. Украинцы победят, потому что правда и решимость защищать и строить на их стороне, и они перевешивают разрушения и жестокость агрессора", - сказала премьер-министр Ингрида Шмоните.
Помощь будет перечислена в Национальный банк Украины.
Война в Украине и помощь Литвы:
7 июля 2022 года Литва отправила Украине полученный от Турции Bayraktar.
12 июля 2022 года стало известно о том, что Литва закупила для Украины антидроны и радары Wingman.
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