В Покровске могут ввести принудительную эвакуацию людей.

Российские оккупационные войска с боем рвутся в Покровск Донецкой области. На фоне приближения линии фронта ускорились и темпы эвакуации - ежедневно город покидает по 500-600 человек.

Об этом в эфире Радио Свобода сказал начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк. По его мнению, уже на этой неделе в городе могут ввести принудительную эвакуацию детей.

"У нас было 13 700 детей до полномасштабной войны. Сейчас в громаде остается еще 4 788 детей, то есть треть еще остается... Я думаю, что мы дойдем до того на этой неделе, что у нас будет тоже принудительный вывоз детей", - считает Добряк.

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Начальник МВА отмечает, что примерно 60% жителей Покровска покидает город самостоятельно, собственным транспортом.

"Вчера выехало 490 человек. Из них только 135 выехали поездом. А остальные выехали своим транспортом, с вещами, с прицепом. Мы спокойно можем как минимум 1000 человек вывозить. На это есть ресурс. Лишь бы поехали", - заключает чиновник.

Покровское направление - последние новости

Россияне устроили массированные и непрерывные штурмы на Покровском направлении. Ситуация значительно напряженнее, чем в Соледаре 2022 и 2023 годов. Командир 414 отдельного полка ударных беспилотных авиационных систем ВСУ "Птицы Мадьяра" Роберт Бровди "Мадьяр" отмечает, что на этом участке фронта просто "побоище".

По его словам, россияне просто "льются" пешком. Штурмы оккупантов выглядят неадекватными с точки зрения положенной живой силы относительно достижения желаемых целей.

Bild пишет, что россияне ради захвата Покровска жертвуют другими направлениями на Донбассе.

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