Украинские войска занимают укрепленные позиции на Лиманском направлении.

Лиман в основном контролируют русские войска, но ВСУ заняли новые укрепленные позиции на Лиманском направлении.

Об этом в комментарии hromadske сообщил председатель Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Также украинские силы перегруппировались на Светлодарском направлении.

"Особенно горячие бои на Лиманском направлении. Большинство Лимана не контролируется украинскими военными. Равно как и Светлодарское направление: произошла перегруппировка сил ВСУ для того, чтобы занять укрепленные позиции. Враг сейчас находится на территории Светлодарской общины", - заявил Кириленко.

Оккупанты пытаются закрепиться на Лиманском направлении в ожидании контратак ВСУ.

Продолжаются обстрелы вдоль всей линии фронта в Донецкой области. Оккупанты также наносят ракетные и авиационные удары по городам, относительно удаленным от линии фронта. Это Бахмут, Покровск и Краматорск.

По словам Кириленко, ВС РФ хочет захватить всю область, поэтому Бахмут их особенно интересует.

"А потом они хотят перебрасывать свою группировку через Лиман благодаря контролю над трассой Бахмут-Северодонецк, чтобы наступать на Донецком направлении. На севере области основная цель россиян - Славянск и Краматорск" - добавил глава ова.

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Враг продолжает наступать на востоке и сосредоточил все усилия на захвате Луганской и Донецкой областей. За сутки ВСУ отбили 12 атак россиян.

Тяжелые бои продолжаются за Северодонецк, Лисичанск; оккупанты пытаются выйти на трассу Лисичанск-Бахмут. Противник возобновил наступление на Славянском направлении.

По мнению экспертов американского Института изучения войны, оккупанты уже провалили попытку продвинуться к юго-востоку от Изюма Харьковской области.

Захватчики упорно продвигаются от Попасной до Бахмута, но в дальнейшем это движение будет замедляться, считают аналитики.

В Херсонской области враг строит уже третью линию обороны, что, вероятно, свидетельствует о намерениях российских войск остаться в регионе надолго.

Россия продолжает наносить ракетные удары по украинским городам.

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