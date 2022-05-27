Россия использует против Украины огнеметную систему "Солнцепек".

Российская Федерация применяет самое тяжелое неядерное оружие против Украины.

Об этом советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил в Твиттере, обнародовав видео работы российской огнеметной системы "Солнцепек".

"На видео-работа российской огнеметной системы "Солнцепек". Некоторые партнеры колеблются, давать ли необходимое оружие, боясь эскалации. Эскалации?! РФ уже применяет самое тяжелое неядерное оружие против украинцев, заставляя людей гореть заживо. Может, пора дать ответ нелюдям и передать Украине РСЗО?"– отметил Подоляк.

ТОС-1 "Буратино"– российская тяжелая вогнеметна система залпового огня калибра 220-мм на базе танка Т-72. Ведет огонь зажигательными или термобаричними боеприпасами. В 2001 году на вооружение российской армии была принята усовершенствованная система ТОС-1А "Солнцепек".

Ранее сообщалось, что в акватории Черного моря продолжают находиться российские корабли со смертоносными снарядами. В Черном море продолжается маневрирование больших десантных кораблей и носителей крылатых ракет в готовности к применению более полутора десятка убийственных снарядов. Россияне удерживают блокаду украинских портов и гражданского судоходства.

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