После мучительного урока Артем Карякин был один на один с врагом, прятался от машин ФСБ в родном городе и успел получить награду от Залужного.

В прошлом легендарный корректировщик, получивший награду от Залужного, а сейчас активная боевая единицы войск Украины боец Артем Карякин рассказал о трудностях, которые преодолел в родном Стаханове Донецкой области.

Он почти 8 лет вел подрывную деятельность против захватчика, взявшись за дело 17-летним юношей. Артем анонимно передавал данные ВСУ о перемещении войск РФ в Донецкой области с 2014 года, но в определенный момент его едва не сдала оккупантам любимая девушка, рассказал военный hromadske.

"Любимая девушка - это больше, чем друг. Разве можно предугадать, что она расскажет другому своему ухажеру о твоей величайшей тайне? А она рассказала", - вспомнил Артем.

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По словам бойца, его деятельность бывшая раскрыла одному из пророссийских активистов. Он пришел к Артему лично с обвинением, что тот "укр**овский наводчик" и пригрозил:

"Если бы я хотел, то мои пацаны тебя бы просто зарезали. Но мне этого не надо"

Тогда Артем понял, что ему стоит бежать, потому что уже завтра к нему могут прийти незваные гости. Сложнее всего было рассказать о плане маме, ведь к тому времени она болела, указал военный.

По итогу Артем просто удалил все данные, которые могли бы раскрыть россиянам его деятельность, и такой обман сработал. "На следующий день пошел на учебу. Они подумали: раз не сбежал, значит, не наводчик", - указал он.

После этого на серьезные отношения с девушками парень не решался, ведь не обладал уверенностью, что подобная история измены вновь с ним не случится. Последние годы в оккупации Артем провел наедине, шифруясь от людей. Потому что казалось, что все вокруг - враги, вспомнил он.

После переезда в Киев в 2021 году (военный добрался туда через Россию) Артем в определенный момент даже получил предложение стать "официальным подпольщиком" с зарплатой. Но тогда он отказался, опасаясь, что даже в секретных структурах есть российская агентура, которая могла бы его сдать. Военный вспоминает, что в столице Украины чувствовал машины спиной - настолько он был натренирован после историй, когда в родном городе ФСБ РФ прямо с машин "упаковывала" людей. Это удивляло украинцев, которые не сталкивались с подобными реалиями, указал он.

Затем началось полномасштабное вторжение и опытный корректировщик записался в ТРО, впоследствии присоединился к боевому подразделению под Бахмутом. Официально свое лицо украинцам Артем решился раскрыть в 2023 году. К тому времени он как подпольно, так и официально 9 лет воевал с оккупантами и успел получить награды от Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и бывшего главы Минобороны Украины Алексея Резникова.

По словам Артема, сейчас украинцам, которые передают важные данные о деятельности РФ на временно оккупированных территориях, труднее, ведь россияне взяли украинские земли под жестокий контроль. Враг проверяет все, следит за людьми через камеры, роется в их телефонах, компьютерах, отметил боец.

"Я провожу инструктаж для своих информаторов, передаю им опыт, полученный людьми, которых запугивали, калечили, убивали. Но предугадать все угрозы невозможно. Сейчас украинских патриотов на оккупированном Донбассе уже не бросают в шурфы шахт. Им дают большие сроки. Можно получить и 25 лет. Надо быть максимально осторожным", - акцентировал он.

Российский чиновник сдал ВСУ позиции оккупантов

В ноябре 2023 года важную информацию о позициях армии РФ в Украине случайно сдал ВСУ российский чиновник. Он подставил оккупантов под удар украинских бойцов на востоке украинских территорий неосторожной публикацией в социальных сетях.

Запомнился упомянутым подвигом советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев, который 14 ноября показал в Telegram видео о разгрузке гуманитарных конвоев в районе Кременной.

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