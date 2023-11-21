14 ноября чиновник опубликовал фотоотчет о разгрузке гумпомощи в Кременной, а на следующий день сообщил, что ВСУ ударили по этой позиции.

Российский чиновник опубликовал "наводку", которая случайно раскрыла местонахождение российских войск на востоке Украины, подставив их под удар ВСУ.

Как пишут росСМИ, 14 ноября советник губернатора Орловской области Сергей Лежнёв опубликовал в своем телеграм-канале фото и видео с разгрузки гуманитарных конвоев в районе Кременной. Уже на следующий день он написал в канале, что попал под обстрел ВСУ и опубликовал видео с того же места.

Таким образом, российский чиновник мог случайно раскрыть местонахождение московских войск на востоке Украины.

Видео дня

После этого украинский журналист Алексей Артюх поблагодарил Лежнева за "наводку".

После этого Лежнев подвергся критике за свои посты и в России: его обвинили в "раскрытии местонахождения" российских вооруженных сил и якобы в провоцировании украинских сил на нападение на этот район. Отмечается, что Лежнев практически ежедневно публикует на своем канале фото- и видеоотчеты о доставке товаров.

При этом Лежнев попытался защититься, признав, что публиковал фотографии, но они не имеют никакой ценности, ведь на них "обычая дорога". "А то, по чему стреляли, - это зона специальной военной операции, как же иначе. Там идет настоящая война", - заявил он.

В то же время российский военкор Александр Коц отметил, что по опубликованным фотоотчётам Лежнева нужное место можно легко узнать. Коц рассказал, что сразу узнал в постах Лежнева знакомую заправку, расположенную перед блокпостом на въезде в Кременную.

Потери оккупантов

Вооруженные силы Украины уничтожили еще более 600 российских оккупантов, которые пришли воевать против нашей страны. Общие боевые потери врага за время полномасштабного вторжения среди личного состава ориентировочно составили около 319 тыс. 820 человек.

Сегодня ВСУ сообщили, что 2 дня назад нанесли удар по скоплению российских военных из 810-й бригады морской пехоты в Херсонской области, это было возмездие за гибель бойцов 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады в Запорожской области.

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