Российская сторона ни разу не контактировала с украинской комендатурой на Курщине по помощи своим гражданам, при этом нарастила обстрелы своих территорий, находящихся под контролем ВСУ.

Местные жители Курщины начали отказываться от эвакуации в Украину, говоря, что "из них будут варить борщ". Об этом рассказал пресс-офицер военной комендатуры в Курской области полковник Алексей Дмитрашковский в телемарафоне.

По его словам, российская сторона ни разу не контактировала с украинской комендатурой на Курщине по помощи своим гражданам, при этом нарастила обстрелы своих территорий, находящихся под контролем ВСУ.

"Населенные пункты Свердликово и Лебедевка 23 числа начали массово бомбить из авиации российские войска. В этих населенных пунктах проживало достаточно большое количество людей. Украинская сторона помогает оттуда эвакуироваться гражданам РФ. Следует отметить, что в последнее время враг очень активно использует авиацию, беспилотники, наносит удары в большинстве по населенным пунктам. Населенный пункт Свердликово фактически стерт с лица земли, ни одного дома уцелевшего нет. Более того, позавчера враг сбросил на этот населенный пункт 20 управляемых авиационных бомб", - отметил Дмитрашковский.

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За вчерашний день, по его данным, 16 авиабомб было сброшено на Дарьино и Николаево-Дарьино (Суджанский район РФ). На сегодняшний день там начата также эвакуация людей, которых свозят в Суджу из-за более или менее безопасных условий.

"Но сообщают больше даже российские люди, которые переживают за судьбу своих родственников, проживающих в интернате (место временного проживания эвакуированных), сообщают, что у них очень активно обсуждается вопрос нанесения авиаудара именно по интернату, где находятся люди, в том числе и дети. На сегодняшний день решается вопрос об эвакуации детей и женщин. Уже состоялись совещания с участием международных представителей по эвакуации этих людей, чтобы помочь людям выжить. Потому что в тех условиях, в которых они находятся с детьми - это сверхсложно", - рассказал пресс-офицер комендатуры.

Однако, по его словам, на сегодняшний день у людей появился страх и они начали отказываться от эвакуации.

"Люди были готовы выезжать с детьми на территорию Украины. Но на сегодняшний день почему-то они боятся. Возможно есть какое-то влияние извне, возможно есть люди, которые работают с этими людьми отдельно от нас. И люди боятся. Люди говорят, что мы хотим вывезти их на Украину, чтобы расстрелять, даже прозвучало от этих людей, что мы хотим сварить из них борщ", - отметил Дмитрашковский.

Он сказал, что с людьми сейчас проводится работа, в том числе привлекаются родственники, которые объясняют абсурдность таких подозрений.

"Очень много звонков с территории России, Белоруссии, США, Канады, Франции, Польши, где родственники их находятся и беспокоятся за их судьбу. Я им рассказываю, что не могу вывезти без согласия людей. Рассказываю, что те говорят и родственники смеются, что те не понимают, что никто их есть не собирается. Тем более расстреливать. Родственники записывают видеообращения и просят передать своим родным, в которых сообщают, что ждут их, что надо выезжать через Украину, что это единственный безопасный путь на сегодняшний день", - рассказал Дмитрашковский.

Курская операция ВСУ - что известно

Как сообщал УНИАН, из-за атак армии РФ десятки жителей Курской области погибли и получили ранения.

В начале октября Дмитрашковский рассказывал, что многие жители Курской области РФ, часть которой контролируют ВСУ, хотят переселиться в Украину. По его словам, местные жители к украинским военнослужащим относятся очень хорошо и даже заявляют, что представители ВСУ к ним относятся лучше, чем российские власти. Местные обижены на руководство Курской области, которое их бросило и не принимает никакого участия в их жизни.

Как известно, Украина организовала гуманитарную миссию на подконтрольные территории РФ, в рамках которой помогают жителям с продуктами питания, дровами, лекарствами, теплыми вещами. Также показывают видео с новостями - информируют о том, что происходит в Украине, РФ и вообще в мире.

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