Россия бросила против ВСУ на Курщине десятки тысяч оккупантов из лучших частей, - Сырский (фото)

Задача ВСУ на этом направлении - сдерживать и уничтожать врага на его земле.

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сирский заявил, что десятки тысяч военных из лучших частей РФ пытаются вытеснить украинских защитников и продвинуться на Курском направлении.

"Если бы не стойкость наших воинов, то эти десятки тысяч врагов из лучших российских ударных частей штурмовали бы наши позиции на Покровском, Кураховском или Торецком направлениях, что существенно ухудшило бы ситуацию на фронте", - подчеркнул главнокомандующий.

Сирский провел работу в частях и подразделениях, которые участвуют в боевых действиях на Курском направлении. По его словам, важность этого участка фронта нельзя недооценивать, учитывая количество войск противника, которые там сосредоточены.

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Он добавил, что россияне получили приказ от своего руководства и теперь пытаются продвинуться вглубь территории, которая находится под контролем Сил обороны Украины.

"Наша задача на этом направлении - сдерживать и уничтожать врага на его земле. Поэтому моя работа была посвящена оказанию помощи командирам в организации боевых действий, повышению эффективности огневого поражения противника и решению вопросов всестороннего обеспечения и подготовки резервов", - подытожил главнокомандующий.

Война в Украине - бои в курской области

Как писал Forbes, в Курской области РФ три мощные бригады ВСУ ведут плотный бой с морпехами противника и северокорейскими солдатами, которые нападают с двух направлений.

В селе Погребки уже образовались по меньшей мере три кладбища БТРов с большим количеством мертвых оккупантов. Несмотря на это, некоторым машинам все же удалось пройти через украинские мины, дроны, ракеты и артиллерию. Это позволило противнику подвинуть позиции ВСУ.

Военнослужащий Кирилл Сазонов заявил, что Россия бросает на Курскую область едва ли не лучшие свои подразделения. По его словам, противник пытается как можно быстрее вытеснить Силы обороны с территории региона.

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