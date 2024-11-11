Украинский президент, очевидно, делает ключевую политическую ставку на Курскую операцию, и это понимают далеко не все в Украине, говорится в публикации.

Украинский Генштаб задействовал в Курской области свои лучшие и хорошо укомплектованные бригады. Это контрастирует с использованием слабых и истощенных бригад, которые постоянно вынуждены отступать на Донбассе. Об этом пишет испанская газета El País.

"На Сумщине настолько интенсивный артиллерийский огонь, полеты авиации и движение бронетехники, что это странно по сравнению со слабой позицией Украины в горячих точках Донбасса. Опрошенные в конце октября в этом районе военные уверяют, что если им что-то и нужно, то больше оружия. Численность у них явно лучше, чем их бригады, которые отступают на юге Донецкой области", - говорится в публикации.

На недостаток солдат в Курской операции никто не жалуется: ротация бойцов происходит каждые 10 дней, а в начале было даже каждые три дня, - рассказывает украинский боец. В это же время на Донбассе, в частности в районе Курахово, среднее время пребывания пехоты на линии фронта составляет 25 дней, заявили газете представители четырех разных бригад.

Видео дня

В боях на Курщине украинские войска даже ходят в наступления и порой имеют новые территориальные достижения, что является "немыслимым" на фронте внутри Украины, добавляют авторы публикации.

Именно на Курщине воюют механизированные и бронетанковые полки, оснащенные западной техникой. Так, 47-я механизированная бригада, которая полностью оснащена оружием НАТО и имеет хорошо обученный личный состав, воюет здесь на американских танках "Абрамс" и БМП "Брэдли", которые непосредственно атакуют позиции россиян.

"Вторжение в Курскую область - это личная ставка президента Владимира Зеленского, и от успеха операции зависит не только его политическая судьба, но и судьба страны. Продемонстрировать России, что она уязвима и что ее территория также находится под угрозой, является одним из пяти пунктов плана победы", - отмечает El País.

Вместе с тем газета отмечает, что не все в Украине понимают необходимость проведения Курской операции в тот момент, когда украинским войскам приходится отступать на Донбассе.

"Возможно, у наших лидеров есть какой-то большой секретный план, иначе я не понимаю, почему наши лучшие бригады находятся на Курщине, а наша "оборона" в Украине разваливается", - цитирует газета украинского генерала Дмитрия Марченко, который на днях сообщил об увольнении из армии.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, российская армия начала активные штурмовые действия на Курском направлении с целью прорвать оборону ВСУ. Впрочем, "мясные штурмы" свидетельствуют скорее о неподготовленности россиян, которые несут большие потери в этих атаках.

Также мы рассказывали, что российская армия вплотную подошла к Курахово в Донецкой области и уже прорывается на окраины города на технике. Противник пытается занять господствующие высоты, взять под огневой контроль пути, ведущие к Курахово, прорвать оборону и добраться до окраин города.

Вас также могут заинтересовать новости: