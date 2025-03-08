Сейчас командование рассматривает вариант отхода, чтобы избежать потерь.

Десять тысяч украинских военных оказались под угрозой окружения после прорыва российских войск через линию фронта и их продвижения на критически важную линию снабжения с двух направлений в Курской области РФ, пишет The Telegraph.

Российские силы заняли Суджу, которая находится примерно в 11 километрах вглубь российской территории, пересекая границу с Сумской областью с севера в пятницу.

Суджа расположена в Курской области, часть которой Украина контролировала прошлым летом после неожиданного наступления, что дало ей рычаг в возможных переговорах о прекращении войны.

Видео дня

Сообщается, что значительное количество северокорейских военных участвует в этом наступлении, пытаясь отрезать украинские силы, используя беспилотники для нарушения логистических цепей и снабжения Киева.

Младший сержант, который общался с The Telegraph, отметил, что Украина рассматривает возможность отступления из Курска, чтобы избежать потерь:

"Мы хотим избежать потерь. Страх окружения реальный".

Карта украинского проекта Deepstate демонстрирует, что почти три четверти украинских сил на территории России находятся в состоянии почти полного окружения и рискуют быть разделенными на две части.

Войска, оставшиеся вблизи границы, имеют связь с основными силами через узкий коридор длиной около километра и шириной менее 500 метров в самом узком месте.

Единственная украинская дорога к Судже находится в зоне действия российских беспилотников, что значительно усложняет усилия по удержанию района и возможное отступление.

Глава Украинского центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что российские силы пытаются взять под контроль ключевую трассу от Юнаковки Сумской области до Суджи.

На территории Курской области продолжают действовать элитные украинские подразделения, включая 95-ю десантно-штурмовую бригаду, 115-ю механизированную бригаду и 8-й отдельный полк специального назначения.

Российские войска, по имеющейся информации, расширяют зону боевых действий до сел Новенький и Басовка, а также заняли Новую и Старую Сорочицы.

"Отключение света"

Российское продвижение на стратегически важной дороге началось вскоре после того, как США прекратили обмен разведданными с Украиной. По мнению экспертов, ограничение наблюдения со стороны США позволит российским войскам действовать более свободно и планировать атаки без ведома Украины.

Офицер военной разведки в Киеве заявил The Telegraph, что прекращение обмена разведданными эквивалентно "более-менее полному отключению света".

Сначала сообщалось, что сокращение разведки касается только России, где и произошло пятничное нападение.

Это нападение произошло после того, как президент Дональд Трамп запретил частным американским компаниям и коммерческим службам предоставлять спутниковые данные Украине, что привело к прекращению доступа к спутниковым изображениям компании Maxar Technologies.

Maxar является ключевым поставщиком коммерческих спутниковых снимков для Украины, позволяющих отслеживать передвижения российских войск и оценивать ситуацию на поле боя, в том числе внутри России.

Ограничение доступа к разведданным также негативно сказывается на способности Украины прогнозировать российские ракетные удары и атаки беспилотников.

В пятницу Россия нанесла "массированный ракетный и беспилотный удар" по украинским газовым объектам всего через несколько часов после того, как Владимир Зеленский выступил с призывом к перемирию, подчеркивая необходимость прекращения атак на критическую инфраструктуру.

Харьков, Славянск, Краматорск, Одесса и Тернополь подверглись обстрелам, во время которых Россия запускала ракеты с моря и воздуха.

Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило, что в ответ на эти удары польские истребители были подняты в воздух, а системы противовоздушной обороны приведены в боевую готовность.

В четверг, на саммите лидеров ЕС в Брюсселе, Владимир Зеленский поддержал идею частичного перемирия, направленного на прекращение воздушных атак, атак с моря и ударов по критической инфраструктуре, а также для проверки готовности России к прекращению боевых действий.

Эти инициативы, вместе с масштабным обменом пленными между Киевом и Москвой, украинские и американские чиновники обсудят во время встречи в Саудовской Аравии на следующей неделе.

Украинские военные отметили, что прекращение обмена разведданными еще больше осложнило ситуацию, особенно на фоне недавнего прекращения военной помощи США.

"Это влияет на моральное состояние солдат", - отметил 30-летний медик, который служит в Донецкой области. "Учитывая все, что сделал Дональд Трамп, такое ощущение, что нас покинули".

Он также выразил опасения, что ситуация может ухудшиться в ближайшие недели из-за изменения погодных условий:

"Более ясные и теплые погодные условия вызывают большую интенсивность боевых действий".

Ситуация в Курской области - что известно

Ранее издание Politico писало, что украинские войска могут отступить из Курской области, чтобы избежать окружения. Отмечается, что украинские солдаты рискуют оказаться в окружении врага, если командиры примут решение слишком поздно.

Кроме того, ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман рассказывал, как ВСУ удается сдерживать 80-тысячное элитное войско РФ на Курщине. По его мнению, призывы "давай выводить ВСУ с Курщины!" - это враждебное ИПСО, потому что россиянам надо вернуть Курскую область.

Вас также могут заинтересовать новости: