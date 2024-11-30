Дорогой в один конец для военных РФ можно назвать трассу, ведущую к селу Любимовка, отметил Роман Свитан.

ВСУ сковали в Курской области РФ около 50 тысяч российских военных и продолжают их усиленно уничтожать. Один из участков там уже превратился для россиян в "дорогу смерти". Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан, передает 24 канал.

По его словам, дорогой в один конец для военных РФ в Курской области можно назвать трассу, ведущую к селу Любимовка.

"Она под постоянным огневым контролем с флангов. Россияне пытаются перерезать одну из основных линий снабжения нашей северной группировки на этом плацдарме и попадают в "капкан". У нас же там рука набита. Силы обороны просто ждут, когда к ним в руки придут враги", - отметил эксперт.

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При этом, как он добавил, россияне боятся сойти с трассы, потому что знают, что вокруг все заминировано.

Операция ВСУ в Курской области - актуальное

Напомним, в The New York Times нахвали "позитивным моментом" для Киева удерживание российской территории в Курской области:

"Хотя России удалось вернуть себе не менее трети территории в Курской области за несколько месяцев, недавние контратаки, направленные на вытеснение украинских войск, не принесли существенного прогресса".

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